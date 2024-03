Possiamo ripeterlo? | spunta il fuorionda di Mara Venier su Il Volo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) I tre cantanti de Ilsono tra i protagonisti della puntata del 24 marzo di Domenica In, su Rai. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno affrontato le voci su una crisi del gruppo e hanno anche spiazzato la conduttricerivelando un fuori onda. L'intervista inizia proprio con questo siparietto: Barone durante le prime battute del dialogo afferma: "raccontare che cosa è successo?". Ziaacconsente, e il cantante racconta: "Noi stavamo dietro i led e sentivamoche faceva 'Ma la smettete di scrivermi le cose? Uno non ci vedo, due lo sapete che improvviso'", A quel punto la padrona di casa dello storico programma di Rai1 spiega: "Mi scrivono troppa roba. Mi avevano fatto per voi una presentazione pazzesca, ma io ...