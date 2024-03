Pontedera timido | al Pescara basta poco I granata non sono quelli visti contro la Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)(4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso (23’ st De Marco), Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone (23’ st Sasanelli), Accornero (35’ st Meazzi). A disp: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Pierno, Capone, Staver, Moruzzi, Franchini. All. Cascione.(3-4-2-1): Vivoli; Calvani (1’ st Pretato), Espeche, Guidi; Perretta, Lombardi (5’ st Ignacchiti), Provenzano (15’ st Selleri), Ambrosini (32’ st Savadori); Peli (15’ st Angori), Ianesi; Delpupo. A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli. All. Canzi. Arbitro: Silvestri di Roma. Marcatore: 44’ pt Merola. Note: ammoniti Milani, Calvani, Salvadori, Meazzi; angoli 1-3. Un tempo intero regalato agli avversari (il primo) e un’occasione da gol, l’unica creata, sprecata in malo modo (nel secondo). Alla fine di ...