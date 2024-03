(Di domenica 24 marzo 2024) Sono i trasporti e le infrastrutture il tema di «XXI», in onda lunedì 25 marzo alle 23.35 su Rai 1. Dopo l’editoriale di Francescosulle ragioni che rendono strategico, per l’economia e la società, il settore dei trasporti, «XXIapprofondirà» - con interviste faccia a faccia, dati e reportage - le novità del codice della strada, l’innovazione tecnologica, la mobilità...

Andrea Demattei morto a 14 anni - La morte di Andrea Demattei, il giovane canoista di soli 14 anni, ha segnato profondamente la comunità di Chiavari e ...41esimoparallelo

Ponte sullo Stretto, se ne parla domani sera a "XXI Secolo" su Rai1. Salvini ospite di Giorgino - Sono i trasporti e le infrastrutture il tema di «XXI Secolo», in onda lunedì 25 marzo alle 23.35 su Rai 1. Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulle ...gazzettadelsud

PARCO SIRTENTE-VELINO: ORSO SI AGGIRA A FONTECCHIO E SANTA MARIA DEL Ponte, RAZZIE IN POLLAI, VIDEO - L’AQUILA – Un orso ha messo a segno, nelle ultime ore, irruzioni in un pollaio a Fontecchio e in tre a Santa Maria del Ponte, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, nel parco regi ...abruzzoweb