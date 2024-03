Poltrona elettrica prende fuoco in casa a Martina Franca vicino Taranto | donna di 80 anni muore per esalazioni

Donna muore a Martina Franca: incendio causato dalla Poltrona elettrica - MARTINA FRANCA – Una donna di 80 anni è morta ieri sera nella sua abitazione di campagna a Martina Franca, in contrada Giuliani. L'incendio, che ha poi coinvolto l'intera casa, sarebbe stato causato d ...giornaledipuglia

Martina Franca: incendio in casa, morta anziana In serata - Una donna di 80 anni è morta ieri sera per un incendio in casa. Deceduto anche il cane dell’anziana. Accaduto a Martina Franca, in una zonadi palazzine in contrada Giuliani. Verosimile la causa fortui ...noinotizie

Taranto: prende fuoco la Poltrona elettrica, morta un'anziana con il suo cane - Una donna di 80 anni è morta nella sua abitazione di campagna a Martina Franca (Taranto), in contrada Giuliani, probabilmente a causa delle esalazioni sprigionata dalla Poltrona elettrica sulla quale ...ilsecoloxix