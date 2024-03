Polpette di salsicce e friarielli | facili e saporitissime!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 marzo 2024) Quanto sono deliziose ledilo si scopre solo addentandole… Procuriamoci solo ingredienti e di qualità e trattiamo icon una certa attenzione. Quando li mondiamo, penetriamo il gambo con l’unghia. Se è tenero, i boccioli e le foglie si staccheranno subito, e possiamo saltarli in padella; altrimenti è meglio lessarli per pochi minuti in modo da ammorbidirli leggermente. Una volta assemblato poi l’impasto con tutto il necessario, prepariamo lema lasciamole rassodare in frigorifero per due ore almeno prima di cuocerle. Possiamo eventualmente aggiungere un tocchetto di scamorza all’interno per un risultato filante. A questo proposito possiamo friggerle o infornarle, o ancora cucinarle nella friggitrice ad aria per una resa leggera, ma ...