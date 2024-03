Pollini | il pianista più grande L’arte e il rigore della perfezione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Giudici Sempre difficile ripensare in poche righe la vita dei giganti: e Maurizio, gigante lo è senza alcun dubbio. Lo si capì subito, quando a diciott’anni vinse il concorso Chopin di Varsavia suonando uno degli Everest pianistici, tutti e quattro gli Studi di Chopin, facendo dire ad Artur Rubinstein che quel ragazzo suonava tecnicamente meglio di tutti loro. Celebre il suo ritirarsi dalle sale concertistiche subito dopo il concorso e l’immediata pubblicazione d’un’incisione chopiniana per la Emi che aveva ricevuto entusiastiche recensioni: perché riteneva di dover ancora approfondire il proprio repertorio. Che non fu mai estesissimo. Accanto ai pilastri di Beethoven, Schumann, Schubert, fin da subito s’affermò la sua assoluta convinzione di dover dedicare parte preponderantepropria vita artistica agli autori (Nono, Boulez, ...