Politano innamorato di Napoli | bellissime parole dell’azzurro VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Anche Matteosi mette a nudo sul canale YouTube del: l’esterno ha parlato di, di scudetto e di una sua grande passione. Nelle ultime stagioni ilè cresciuto in maniera esponenziale. Lo scudetto della scorsa stagione ha sicuramente portato il club azzurro in una nuova dimensione. Oltre alla crescita in termini sportivi che ha portato ai successi degli ultimi anni, ilè cresciuto in maniera esponenziale anche a livello di brand. La società azzurra, infatti, sta dando sempre maggiore risalto all’aspetto social del club. Negli ultimi anni, infatti, i profili social del club partenopeo hanno raggiunto traguardi molto importanti. Oltre al profilo Instagram che ormai è storico, nell’ultimo periodo ilsi è rivelato assoluto protagonista anche su ...