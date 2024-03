Politano | «Ho dedicato tutta al vita al calcio | ma fare il meccanico con papà non mi dispiaceva»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2024) L’attaccante del Napoli Matteosi racconta nel Drive & talk, il format social del club azzurro condiviso sui canali social «La mattina apro le finisce di casa e vedo il mare. Non mi ci sono ancora abituato, è sempre una grande emozione. Vedo dal Vomero al Vesuvio, a seconda della giornata c’è sempre una sfumatura di colore diversa. La parte più bella è la sera con tutte quelle belle lucine che vedi quanto ti affacci» La tua routine mattutina? «Molto tranquilla, anche se faccio molto fatica ad alzarmi perché sono un dormiglione. La mattina ci alziamo, ci laviamo, ci vestiamo, caffettino e poi un bel viaggetto, anche se è un po’ lunghino, per andare al campo. Di solito percorro via Manzoni, perché i ragazzi sono usciti dalla scuola a quest’ora e traffico non dovrebbe esserci. Musica in auto? Musica italiana, napoletane e romana, Spotify fa un mix di quelle ...