Poker Il Corticella dà spettacolo con Forlì

(Di domenica 24 marzo 2024) VICTOR SAN MARINO 3 PROGRESSO 4 VICTOR SAN MARINO: Pazzini (1’ st Gattuso), Lombardi, Onofri, De Santis (19’ st Pasquino), Sollaku (31’ st Carlini), Lattarulo, Sabba, Haruna, Bertolotti (1’ st Arlotti), D’ Este, Deme (19’ st Villanova). All. Cassani. PROGRESSO: Cheli, Mele (46’ st Biguzzi), Ballanti, Ferraresi, Baccolini (33’ st Rossi), Selleri, Corzani, Pinelli, Carrozza (20’ st Cocchi), Cancello (33’ st Barbieri), Matta (41’ st Fridhi). All. Vullo. Reti: 1’ pt Cancello, 10’ st Arlotti, 16’ st Matta, 29’ st D’ Este, 30’ st Pinelli, 37’ st Carlini, 44’ st Mele. Arbitro: Scuderi di Verona. Note: ammoniti Ferraresi, Carrozza, Lattarulo, Sabba. Recupero: 1’ e 6’. SAN MARINO Conquistare tre punti sul campo di una delle formazioni più forti segnando quattro gol, dopo essere stati rimontati per tre volte: per farlo serve una squadra tosta. Ancora prima che il cronometro compia il ...