Più armi contro i call center che vendono prodotti e servizi

(Di domenica 24 marzo 2024) Aumentano le difese a disposizione dei cittadinile chiamate moleste sui cellulari o il vecchio telefono fisso di casa. Dopo quasi un anno di lavoro, c’è stato infatti l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, completando così l’iter per il nuovo Codice di condotta per le iniziative di teleselling e di telemarketing. Il gioco c’è la privacy. In sostanza sarà più facile evitare di essere raggiunti dagli operatiori diche a ogni ora del giorno hanno un “affare” diverso da proporre, per esempio: cambiare il fornitore di luce e gas, comprare una cassa di vino, passare a un altro gestore telefonico, aderire a un contratto assicurativo, sottoscrivere un qualsivogliao a pagamento. Il tutto mentre l’operatore cerca di strappare informazioni sempre più dettagliate dal potenziale cliente, così ...