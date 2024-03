Pistoiese | il Prato castiga al Melani | 1-0 | decide Sowe

(Di domenica 24 marzo 2024) Pistoia, 24 marzo 2024 – È deluno più brutti derby degli ultimi anni: 1-0, con rete nel finale di. È derby ma in tono minore (per la scarsa valenza, tecnica e tattica, delle due squadre, che certo non vivono il periodo migliore della loro storia). Una ventottesima giornata negativa per i colori arancioni, con laquattordicesima in classifica a quota 32 (ilsale all’ottavo posto a 40), sempre più a rischio di playout. Nel primo quarto d’ora, c’è un po’ di agonismo da ambo le parti. Al 20’ prima opportunità per gli ospiti: D’Agostino azzarda la deviazione di esterno sinistro sottomisura, ma il tiro è debole e Mataloni si salva. Poi, poco o niente (niente, praticamente). Ilprova a fare la partita, latenta di punzecchiare lo storico rivale ...

