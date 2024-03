Pistoia | offre un pranzo gratis a chi ne ha bisogno | “Ma non si è presentato nessuno”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Ha deciso di offrire unsospeso. Un pasto gratuito per chi ha difficoltà a sbarcare il lunario e non si può permettere di andare al ristorante. Maha risposto al suo appello. Protagonista della vicenda è Checco Bugiani, ristoratore della ‘Locanda del Capitano del popolo’, conosciutissimo in città. "Ho messo un cartello sulla vetrina - spiega Bugiani indicando il foglio appeso - ormai diversi giorni fa. Non mi aspettavo la ressa, certo. Ma immaginavo che qualcuno si sarebbe fatto avanti,. E invece nulla.è entrato nel ristorante, neppure per domandare le modalità di questa offerta". Ha aspettato diversi giorni Bugiani prima di raccontare la vicenda. Poi ha deciso di ‘aprirsi’. "Il mio locale non hadi pubblicità - prosegue Checco - e proprio per ...