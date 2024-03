Pieruccini all’attacco sulla sicurezza | Videosorveglianza | piano bocciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) "Il progetto presentato dalla comandante della polizia municipale è stato scartato due volte di seguito dal bando per il finanziamento delladella prefettura". Lo scrive Nicola, il segretario provinciale della Lega parlando di Carrara come "una città non sicura". "Al contrario la sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi ha vinto il bando e ha firmato il pattocon il prefetto Guido Aprea – prosegue –. Anche la sindaca Serena Arrighi aveva detto che voleva investirecon un progetto ad ampio respiro, e il 13 ottobre annunciava l’arrivo di nuove videocamere di sorveglianza e quattro nuovi agenti a rafforzare il corpo della polizia municipale. Le solite bufale perché i sistemi dierano stati ...