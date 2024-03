Piccoli gesti di ribellione a una quotidianità che | altrimenti | ci spoglia di noi stessi È la filosofia delle pause spiegata nell' ultimo libro della giornalista e scrittrice Eliana Liotta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 24 marzo 2024) Siamo come il Bianconiglio di Alice nel PaeseMeraviglie. Corriamo dicendo a noie agli altri: “È tardi, è tardi!”. Al posto dell’orologio c’è lo smartphone, ma è uguale. Diceva Tiziano Terzani: «Ormai nessuno ha più tempo per nulla. Neppure di meravigliarsi, inorridirsi, commuoversi, innamorarsi, stare con sé». Le donne, poi, hanno il mitodea Kalì. Molte braccia per far tutto, senza respiro. Non va bene, lo sappiamo, ma abbiamo bisogno che qualcuno ci spieghi cosa fare. Ci prova, autrice di successi come La dieta smart e Il cibo che ci salverà e firma di iO Donna, nel saggio appena uscito La vita non è una corsa (La nave di Teseo) che si muove tra scienza e buonsenso, medicina e psicologia, senza la pretesa di cambiarci la vita. ...