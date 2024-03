Piccoli brividi 2 Stagione | Cast e Trama e Novità sulla Seconda Stagione

(Di domenica 24 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie L’amatissima serie antologica “” di R.L. Stine è pronta a far ritorno su Disney+ con unaricca di nuovi incubi e avventure.e misteri tornano a far tremare con ladi “” su Disney+ Dimenticate i protagonisti della prima: questa volta, a tremare di paura saranno i gemelli Devin e Cece, interpretati da Sam McCarthy (“Dead to Me”) e Jayden Bartels (“Side Hustle”). Al loro fianco, Elijah Cooper (“That Girl Lay Lay”) nei panni di CJ, Galilea La Salvia (“Party Down”) come Frankie e Francesca Noel (“R#J”) nel ...

