Piattaforma informatica utilizzata dai medici | Malfunzionante | risolvete subito

(Di domenica 24 marzo 2024) "Il Sistema informativo socio sanitario è di nuovo bloccato e isono esasperati, la Regione Lombardia intervenga!". Non c’è pace per ilodigiani nell’accesso al Siss, il portale del Sistema informativo socio sanitario. E come già a dicembre 2023, a segnalare la situazione è la consigliera regionale di Lodi dem Roberta Vallacchi, chiedendo un intervento. "Idina generale affrontano quasi ogni giorno ore di stallo o malfunzionamento dellaSiss, con la quale si collegano ai sistemi centrali e di territorio, per la gestione dei processi clinici e amministrativi – afferma –. Continuano a contattarmi in cerca di aiuto. Sono veramente disperati e mi dicono che è un mese che non riescono a entrare sul portale. C’è anche il problema delle firme che non vengono ...