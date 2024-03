Pesaro | il monte Catria si tinge di bianco Nevicata a sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Frontone (e Urbino), 24 marzo 2023 - E’ tornata ora la neve sul, quando per tutto l'inverno gli impianti di risalita sono rimasti fermi o quasi per mancanza della materia prima. Oggi invece ha colorato dile punte dei monti della provincia die Urbino, a partire appunto dalma anche delNerone. Le temperature sono scese, ma non certo vicino allo zero. Per i prossimi giorni, è atteso bel tempo. lntanto lungo la costa, ain particolare, nei giorni scorsi qualcuno ha approfittato del bel tempo prendendo il sole in spiaggia.