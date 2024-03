Pereira e le spese folli Poi il commissariamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Al Maggio Musicale Fiorentino inizia l’era Fuortes. E si archivia la triste pagina legata ad Alexanderche ha portato aldella Fondazione. Torniamo alla primavera 2022. Il sovrintendente e direttore artistico arriva a Firenze nel 2019, ingaggiato con uno stipendio annuo di 240mila euro. Nel 2022 i primi guai:finisce nel mirino di Fratelli d’Italia che con un’interrogazione in Consiglio comunale chiedono spiegazioni su 60 mila euro spesi con la carta di credito della Fondazione del Maggio Musicale per viaggi in aereo e cene al ristorante.’allegre’ che, tanto per fare un esempio, contano a bilancio anche una notte da quasi mille euro al prestigioso hotel Storchean di Zurigo. La Corte dei Conti apre un fascicolo per verificare se per le cene da mille euro, le notti in hotel ...