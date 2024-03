Perché Verstappen è stato costretto al ritiro dopo 5 giri del GP d’Australia | i freni prendono fuoco

(Di domenica 24 marzo 2024) Maxsi è ritiratodall'inizio del GP d'Australia: cosa è successo alla Red Bull del campione del mondo, che non termina una corsadue anni.

714 giorni e 43 gare dopo l’ultima volta, Max Verstappen non ha terminato un Gran Premio di Formula Uno. L’olandese della Red Bull si è ritirato quest’oggi alla fine del quarto giro del GP ... (oasport)

F1, GP Australia, Sainz si gode il trionfo ma punge la Ferrari sul mancato rinnovo: Mi è spiaciuto per lui, perché sarebbe stata una bella lotta per la vittoria, ma sono felice così. ... Lo spagnolo ha poi spiegato di aver capito di poter vincere da quel secondo giro in cui Verstappen ...

Vasseur: 'Week end perfetto, dobbiamo continuare così': Ma il manager francese predica calma perché i GP saranno tanti e ognuno farà storia a sé, pur ...dal primo all'ultimo giro "Se questa doppietta ci sarebbe stata senza i problemi ai freni di Verstappen ...