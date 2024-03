Perché Sinner-Griekspoor è stata sospesa | punteggio di svantaggio per l’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Il confronto tra Jannike l’olandese Tallonè stato interrotto per pioggia suldi 5-7, 3-3. Grossi nuvoloni grigi hanno fatto capolino all’Hard Rock Stadium e sono scese le prime gocce, che hanno costretto il giudice di sedia a sospendere l’incontro, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha perso il primo set, facendosi cogliere di sorpresa dall’avversario nel corso dell’undicesimo gioco, quando ha subito il break decisivo. Il fuoriclasse altoatesino, che aveva già annullato tre palle break nel quarto game, è ora obbligato a vincere il secondo set per trascinare la contesa al terzo parziale decisivo. La strada verso gli ottavi di finale si è complicata per il numero 3 del mondo, a sorpresa sotto nelcontro il numero 26 del ranking ATP e ...