Perché rilanciare la counterintelligence offensiva L’analisi di Germani

(Di domenica 24 marzo 2024) Gli agenti doppi da sempre sono i protagonisti della spy warfare – la guerra segreta tra servizi d’intelligence antagonisti – e talvolta hanno cambiato il corso della storia. Secondo il Glossario Intelligence del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’agente doppio è un individuo che “fingendo di operare per conto di un’agenzia intelligence, agisce in realtà a favore di un altro servizio di informazione o di un’entità ostile”. È una fonte occulta di due servizi d’informazione, controllato da uno di questi per spiare l’altro, e pertanto va distinto dall’agente di penetrazione operante all’interno di un apparato informativo avversario, ossia il funzionario di un’agenzia intelligence che viene reclutato come fonte da un’agenzia di un altro Paese (oppure da un attore non-statale deviante, come un’organizzazione mafiosa o un gruppo terroristico). Alcuni esperti e studiosi, ...