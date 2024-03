Perché Max Verstappen si è ritirato in Australia | ma Sainz lo aveva sorpassato in pista…

(Di domenica 24 marzo 2024) 714 giorni e 43 gare dopo l’ultima volta, Maxnon ha terminato un Gran Premio di Formula Uno. L’olandese della Red Bull si èquest’oggi alla fine del quarto giro del GP d’2024, interrompendo una sequenza di 9 vittorie consecutive (era a -1 dal suo record assoluto) e di 18 successi di seguito partendo dalla pole position (primato all-time). L’ultimo ko del nativo di Hasselt era avvenuto sempre per problemi di affidabilità proprio a Melbourne nella terza prova del Mondiale 2022, dopo aver alzato bandiera bianca anche nella gara inaugurale di quella stagione in Bahrain. Ma cosa è successo oggi alla RB20 del fenomeno neerlandese? Le immagini parlavano chiaro sin dall’inizio e successivamente anchelo ha confermato: eccessivo surriscaldamento dei freni. “C’è stato un problema di ...

F1, pagelle GP Australia: Sainz mostruoso da 10 e lode, Leclerc completa l'opera, Ferrari da Mondiale. Verstappen battibile: Max Verstappen (Red Bull) sv : è umano lui, è umana la sua Red Bull. Chissà cosa avrebbe fatto in gara perchè oggi la Ferrari, e Sainz soprattutto erano in tiro. Per la risposta appuntamento in ...

Sainz trionfa davanti a Leclerc, super doppietta Ferrari in Australia: "Ce la meritiamo": "Peccato perché con Max sarebbe stata una bella battaglia " così lo spagnolo - , ma sono felice anche così". E c'è davvero da credergli.