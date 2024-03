Perché la Russia accusa l’Ucraina per l’attentato a Mosca | “Incolpa Kiev per arrivare a escalation”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 24 marzo 2024) Nonostante le rivendicazioni dell'Isis, Vladimir Putin punta il dito anche contro l'Ucraina per l'attentato dindola di aver preparato una "finestra" al confine per permettere ai terroristi di scappare.ribadisce di non avere nulla a che fare con quanto accaduto e spiega che quella del Cremlino sarebbe una precisa strategia per innalzare il livello di tensione.