Perché in Sardegna il fiume che attraversa la spiaggia di Piscinas è rosso da giorni

Urne aperte dalle ore 7 di questa mattina fino alle ore 23, in Abruzzo dove gli elettori sono chiamati al Voto per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Sono ... (affaritaliani)

l’Abruzzo non è la Sardegna. È bene che il cosiddetto “campo largo” inizi a prenderne coscienza, data l’imminenza del voto per il rinnovo delle istituzioni regionali abruzzesi. L’exploit in terra ... (nicolaporro)