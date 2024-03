Pecco con un pugno di mosche Sprint a Viñales e Marquez c’è | Ma in gara sarà tutto diverso»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)all’Aprilia. Pole alla Ducati. Sì, una sorta di equilibrio perfetto –italiano – ha regalato emozioni nel sabato di Portimao. Emozioni, brividi, sorpassi e cadute sono stati gli ingredienti della, vinta appunto dall’Aprilia di Vinales, e in qualche modo gettata al vento da Bagnaia che a una manciata di giri dalla bandiera a scacchi ha polverizzato la sua leadership (dopo aver condotto lacon una prepotenza unica), andando lungo su una staccata al limite, per colpa di una Desmo diventata troppo... leggera a causa della tanta benzina consumata. Addio primo posto e addio podio,ha chiuso quarto, lasciandoe Martin protagonisti di un duello dattieri a battersi per decidere seconda terza posizione. E ad avere la meglio è ...