Paura al rally. L'auto piomba sul pubblico: 4 morti e 8 feriti in Ungheria - È tragico il bilancio di un incidente occorso durante un rally ungherese e tra i feriti gravi si registra anche un bambino, le cui condizioni non sono state rese note ...ilgiornale

Oro, riparte il rally. Il lusso ribassa ma la Paura è contenuta - Wall Street era in attesa dell’event o, scambiando vicino al massimo storico, con una sorta di resistenza dovuta all'assenza del nulla osta da parte di Powell. Tuttavia, ieri la bandiera verde ha dato ...affaritaliani

Riccardo Scamarcio: «Ho visto mio padre morire, ho Paura quando succederà anche a me. La mia vita privata Non commento» - Nel suo ultimo film Riccardo Scamarcio è Cesare Fiorio in una sfida infinita tra Audi e Lancia. Come il manager italianissimo anche Riccardo ama la velocità e soprattutto il ...ilmessaggero