Pattinaggio artistico | Malinin trionfa ai Mondiali a suon di record | Memola in top 10!

(Di domenica 24 marzo 2024) Terminano con una gara da contorni storici i Campionati2024 di, rassegna andata in scena questa settimana in Canada, precisamente a Montrèal. Iliaha infatti vinto il titolo nella specialità individuale maschile, sfondando il muro dei 330 punti e atterrando per la prima volta tutti e sei i salti quadrupli. Una prestazione leggendaria per lo statunitense, il quale ha inaugurato il suo programma atterrando il quadruplo axel, per poi passare in rassegna il quadruplo lutz, elemento che ha preceduto il quadruplo rittberberger e il quadruplo slachow. Nella seconda metà della prova il fenomeno ha poi realizzato la combinazione quadruplo lutz/euler/triplo salchow, completando l’opera con l’ultimo salto da quattro giri mancante: il quadruplo toeloop, agganciato al triplo toeloop. ...