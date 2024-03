(Di domenica 24 marzo 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C,

Monza, Colombo ha nove Partite per dare una svolta alla sua stagione - Una squadra in ascesa, la possibilità di competere per cercare di rientrare nel giro che conta, la vista sulla zona Europa e un allenatore fra i più bravi in circolazione destinato ...torinogranata

A2 - ELAchem Vigevano non vuol farsi sorprendere dall'Agribertocchi Orzinuovi - In programma la sesta giornata della fase a orologio di Serie A2 Old Wild West, 28° turno della stagione regolare. Dopo l’anticipo di venerdì Torino-Trieste, altri ...pianetabasket

La Vadese di Monte è impossibile da scalare: “A dicembre parlavamo di playoff e ci davano per matti. Vittoria dedicata al guerriero Gledi” - Momenti di paura per l'infortunio del difensore Gledi Xhuri, portato via in ambulanza. La squadra gli ha dedicato il successo, gli ultras della Spotornese un coro d'incoraggiamento ...ivg