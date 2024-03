Parenti serpenti | a Gioia Tauro | un 84enne litiga con la nuora e le spara

(Di domenica 24 marzo 2024) Un evento drammatico degno di un film di Tarantino si è consumato a, in provincia di Reggio Calabria, dove un litigio familiare si è trasformato inaspettatamente in un tentato omicidio. Antonio Gullace, un uomo di 84 anni con un passato segnato da controversie legali e noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in L'articolo proviene da Il Difforme.

SideTalk Slam #248 - Brother vs Brother - Jimmy e Jey Uso si affronteranno in un match con in palio assolutamente nulla e che sa di contentino dato ad una parte importante della famiglia samoana. I due hanno contribuito non poco alla crescita ...worldwrestling

“Campo largo”, un’alleanza per sottrazione: nel tentativo di costruire qualcuno alla fine si sfila - Tre è il numero perfetto. «Ma anche» no. Anzi, in questo caso è proprio quello (sommamente) imperfetto. Per il centrosinistra – o, per meglio dire nell’assetto attuale, il sinistracentro – dopo la sco ...ilsecoloxix

Monza, il fratello del senatore leghista Romeo contro Salvini “fai il fenomeno ma dove sei” - Filippo Romeo, sui social Filippo Champagne, apostrofa il ministro delle Infrastrutture Salvini, e punta il dito sui 20 anni di lavori e code sulla Como Chiasso.mbnews