Parco Leonardo | traffico provvisorio su via Copenaghen | ecco cosa cambia

(Di domenica 24 marzo 2024) Fiumicino, 24 marzo 2024- la Società Engie spa deve svolgere lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della Scuola istituto Comprensivo Grassi sita in Via. Per l''esecuzione dei lavori si rende necessaria idonea disciplina di; Dal 25/03/2024 dalle ore 07.00 alle ore 17.00 e fino a fine lavori. Divieto di sosta parcheggi lato scuola su viaaltezza scuola – ist comprensivo Grassi.

