Paramilitari russi | in Crimea uccisi 11 ufficiali di Mosca

I paramilitari russi pro-Ucraina della legione Libertà di russi a e il Corpo dei Volontari russi sostengono di aver ucciso 34 militari di Mosca nel raid messo a segno ieri sera, 23 marzo, in Crimea . ... (open.online)

russia, allarme bomba a San Pietroburgo: evacuato centro commerciale - Secondo i Paramilitari russi pro-Ucraina, la legione Libertà di russia e il Corpo dei Volontari russi, nell'attacco dell'esercito di Kiev a Sebastopoli in Crimea "sono stati… Leggi ...informazione

Allarme bomba in un centro commerciale a San Pietroburgo - Guerra Ucraina - russia, le news di oggi. Su Telegram spunta un video apparentemente girato dagli attentatori di Mosca. Esplosioni a Kiev e Leopoli ...informazione

Diretta. Caccia russo si alza per intercettare due bombardieri Usa. Esplosione in caserma di polizia in Armenia - Nelle prime ore di domenica, l'Ucraina ha attaccato Sebastopoli e colpito due grandi navi anfibie di Mosca, che ha risposto lanciando 14 bombardieri ...huffingtonpost