Paperdi Caserta | blitz a Crema con un super Paci

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLamette a segno il quinto successo della propria stagione in Serie B Nazionale. I bianconeri di Ciro dell’Imperio espugnano il PalaCremonesi, battendo la Logiman Pallacanestrocon il punteggio totale di 72-82; partita solidissima da parte di Paolo, che chiude con 21 punti, 9 rimbalzi e 30 di valutazione, coadiuvato dai 18 punti di Tomas Cavallero ed i 16 di Denis Alibegovic. I padroni di casa utilizzano molto il pick and roll per poter muovere la difesa bianconera, marisponde bene con cinque punti di Tomas Cavallero (7-9 al 4?). Minibreak di 5-0 percon Ianuale e Tsetserokou per il nuovo vantaggiosco, ma la Juve non vuole saperne e trova in Alibegovic,e Cavallero i propri ...