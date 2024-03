Papa | Prego per vittime vile attentato

(Di domenica 24 marzo 2024) 12.14 "Assicuro la mia preghiera per ledelterroristico a Mosca. Azioni disumane che offendono Dio". Sono le parole pronunciate dalall'Angelus, dopo la Messa delle Palme in cui era apparso affaticato. "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, rischia una catastrofe umanitaria". Inoltre, "pensiamo a Gaza, che soffre tanto.E a tanti altri luoghi di guerra" Francesco ricorda anche i due operatori di pace uccisi in Colombia alcuni giorni fa.

Tocca anche la scomparsa di Emanuela Orlandi Papa Francesco nell’autobiografia scritta col vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona, in uscita il 19 marzo in Italia e in altri 20 Paesi. "In ... (quotidiano)

Domenica delle Palme, Papa Francesco non legge omelia e si raccoglie in silenzio - Il Papa prega per tutte le popolazioni che soffrono a causa delle guerre. In particolare, chiede di non dimenticare la martoriata Ucraina. “Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a ...adnkronos

Papa Francesco: Prego per le vittime del vile attentato di Mosca - Roma, 24 mar. (askanews) – Un Papa Francesco affaticato, che ha rinunciato a leggere l’omelia della Domenica delle Palme, non ha tuttavia rinunciato anche oggi al termine della messa a invocare la pac ...askanews

Papa Francesco affaticato, rinuncia all'omelia della Domenica delle Palme. Poi condanna il «vile attentato a Mosca» - Papa Francesco in piazza San Pietro ha terminato con queste parole la celebrazione della domenica delle Palme. Prima, durante la messa, i fedeli avevano pregato per i governanti «chiamati a coltivare ...ilmattino