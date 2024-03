Papa Francesco non legge l’omelia | cosa significa

(Di domenica 24 marzo 2024) E' la prima volta che accade a una celebrazione nella Domenica delle Palme Ilnon ha letto l'omelia preparata per la celebrazione della Domenica delle Palme in piazza San Pietro. La voce del Pontefice, all'inizio dei riti, è apparsa un po’ affaticata. Al termine della lettura del Vangelo c’è stato un lungo momento di

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa della guerra, in modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove tantissima gente si trova senza ... (iltempo)

Le deroghe per l'omissione dell'omelia, prevista dalla liturgia cristiana, esistono solo per ragioni specifiche: la spiegazione del liturgista monsignor Claudio Magnoli (ilgiornale)

Papa Francesco come sta Ormai è sempre più fragile ma ad agosto vuole andare in Oceania: quali sono le sue condizioni di salute - Scherza spesso sull'uso della sedia a rotelle, si scusa se la mattina è affaticato, fa battute sulla sua tenuta fisica, strappando sempre buon umore agli ...ilmessaggero

Domenica delle palme, papà Francesco ringrazia Sanremo - Sanremo. «Saluto la delegazione della città di Sanremo, anche quest’anno fedele a una tradizione di 4 secoli, ha offerto le foglie di palma intrecciate per questa celebrazione. Grazie sanremesi che il ...riviera24

