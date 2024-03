papa Francesco non ha letto l'omelia che aveva preparato per la messa delle palme . Introducendo i riti aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito un momento ... (ilgiornaleditalia)

Il pontefice non ha letto l'omelia nella Domenica della Palme , apparendo con la voce molto affaticata, ha però chiesto di pregare "per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra ... (fanpage)

Papa Francesco affaticato, rinuncia all'omelia della Domenica delle Palme. Poi condanna il «vile attentato a Mosca» - Papa Francesco in piazza San Pietro ha terminato con queste parole la celebrazione della domenica delle Palme. Prima, durante la messa, i fedeli avevano pregato per i governanti «chiamati a coltivare ...ilmessaggero

Anna Cherubini, sorella di Jovanotti, racconta l’amica Emanuela Orlandi: “La penso ogni giorno” - A dividerle c’era il colonnato del Bernini che abbraccia piazza San Pietro. Per il resto, Anna Cherubini ed Emanuela Orlandi avevano tra loro molte somiglianze: entrambe figlie di dipendenti del Vatic ...msn

Papa Francesco ha la voce affaticata e non legge l'omelia della Domenica delle Palme. È la prima volta nella storia - Continuano a far preoccupare le condizioni di salute di Papa Francesco. Il Pontefice non ha letto l'omelia che aveva preparato per la messa delle Palme. Introducendo i riti aveva mostrato ...leggo