Paolini-Navarro oggi in tv | orario WTA Miami 2024 | programma | canale | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024), domenica 24 marzo, Jasminesarà nuovamente in campo nel terzo turno del WTA1000 di. La toscana (testa di serie n.12) se la vedrà contro l’emergente americana Emma(n.20 del seeding) in una sfida molto impegnativa. L’azzurra è reduce dalla partita che si è tenuta in due giornate a causa della pia contro la padrona di casa, Katie Volynets. Un’affermazione per 7-6 (8) 7-5 per Jasmine che ha evidenziato grandi qualità tecniche e caratteriali per spuntarla contro la statunitense. Non semplice infatti la gestione del confronto anche per le variabili meteorologiche che ci sono state. Due i precedenti che ci sono stati tra le due giocatrici e parliamo di match recenti. In entrambi i casi ha vinto: 7-5 6-0 nel 2023 a San Diego: 6-3 7-5 a Doha quest’anno. ...