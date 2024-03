Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas va in missione sul campo di Santa Croce C’è un secondo posto da difendere a qualsiasi costo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Emmainper l’ultima giornata di campionato. Fischio di inizio alle 18, in contemporanea su tutti i campi della categoria, per il turno che chiude la regular season e definirà la griglia play-off. Fari puntati, oltre alla sfida del PalaParenti, anche su Cuneo – Cantù, Pineto – Ravenna, Porto Viro – Prata di Pordenone e Reggio Emilia – Brescia. Classifica alla mano, Siena è sicura di non uscire tra le prime tre (e quindi di avere il fattorea disposizione nei quarti), in teoria Ravenna potrebbe ancora insidiare il terzodi Cuneo ma deve soprattutto difendersi dall’assalto di Prata di Pordenone; Brescia e Porto Viro (i lombardi hanno due punti di vantaggio) si divideranno sesta e settima posizione. Ed è proprio fra queste due squadre che uscirà ...