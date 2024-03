Pallamano | Salerno vince ed allunga in classifica Erice beffa Pontinia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Non cambia ladella regular season della Serie A1 dopo un’intensa 19ma giornata, Jomimantiene il controllo delle operazioni dopo il delicato appuntamento contro Brixen Südtirol. Il team campano ha ottenuto un bellissimo successo per 32-24, le campionesse d’Italia hanno fatto la differenza davanti ai propri tifosi respingendo ogni assalto del team di Bressanone. Le altoatesine perdono di conseguenza il terzo posto provvisorio che finisce nelle mani di Cassa Ruralenonostante la sconfitta per mano di AC Life Style. Le trapanesi, presenti in campo senza l’importante presenza di Masson e Storozhuk, hanno saputo fare la differenza imponendosi per soli due punti ( 31-33), le due realtà condividono il secondo posto provvisorio con tre lunghezze di ritardo nei confronti di Jomi ...