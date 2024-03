Pallamano | le big non sbagliano nel 21° turno della Serie A Gold

(Di domenica 24 marzo 2024) La 21ma giornatastagione regolare2023-2024 diè ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Successi per Brixen e Fasano, rispettivamente contro Teamnetwork Albatro (32-24 in casa) e Trieste (23-27 in trasferta), così come per gli Alperia Black Devils, di misura 34-33 fra le mura amiche contro un coriaceo Macagi Cingoli. Conversano invece si è imposta largamente, con lo score di 37-28 sul Carpi, al pari di un Bolzano ispirato contro Secchia Rubiera, piegato per 36-27. Infine le affermazioni del Cassano Magnago, a domicilio per 30-33 sul Pressano, e del Sassari, 28-33 sul Sparer Eppan. Di seguito la classifica aggiornata. Brixen 36 punti, Sidea Group Fasano 35, Alperia Black Devils 32, Conversano 31, Bolzano 30, Cassano Magnago 28, ...

