Pallamano Femminile A2 Publiesse Chiaravalle | due vittorie su due nella fase ad orologio | 9-37 al Mattroina

(Di domenica 24 marzo 2024) Tutto semplice per lesi in Sicilia, Maltoni: “La società sta crescendo e questedimostrano l’impegno della società”, 24 marzo 2024 – Doveva essere una vittoria decisa e lo è stata: in casa dell’Edilspilabatte le siciliane per 9-37. Ora le ragazze di Fradi devono continuare il trend positivo per chiudere in vetta il Girone F. La partita Non è stata la partita perfetta, ma una sfida che porta comunque allai due punti. Il primo tempo di conclude con un risultato di 4-15 che, se da una parte dimostra la differenza nel livello tra le due compagini, dall’altra sembra suggerire che le marchigiane possono fare di ...