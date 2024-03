Pallamano A Silver Una grande vittoria per la Publiesse Chiaravalle | 27-29 al Molteno

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 24 marzo 2024) Isi battono i forti lombardi con una bella rimonta, in una gara caratterizzata anche dagli insulti razzisti a Castillo rivolti da alcuni tifosi di casa, 24 marzo 2024 – Finisce 27-29 la quart’ultima giornata di Serie Aper lache, in trasferta contro il San Giorgio, riesce a recuperare e vincere una partita importantissima che vale il 3° posto in classifica. La partita Nonostante la prima marcatura della partita arrivi con la firma delse Castillo (per lui 11 gol oggi), il primo quarto d’ora del 1° tempo è a firma, che riesce a portarsi in vantaggio di ben 6 reti sui marchigiani (10-4).però non si dà per vinta e, ...