Pallamano A Gold Impresa sfiorata per una grande Macagi Cingoli a Merano 34-33

(Di domenica 24 marzo 2024) In svantaggio di 7 reti al 45?, i ragazzi di Palazzi rimontano fino al -1 finale con unaprova di squadra. 8 reti per Codina, 6 per Ciattaglia, Strappini e Shehab, 24 marzo 2024 – Una coraggiosava a un passo dal pari in casa dell’Alperiaterza in classifica. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 34-33 in Alto Adige, nella gara della 21^ giornata di Serie Adi, rimontando dal -7 al -1 negli ultimi 15 minuti di gioco. Strappini e compagni, a 5 giornate dalla fine della regular season, hanno dimostrato che credono fortemente nella salvezza e che se la giocheranno fino alla fine. Primo tempo I cingolani, nonostante la caratura dell’avversario, hanno dato filo da torcere in tutti e 60 i minuti di gioco. Wolf e ...