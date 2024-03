Pagelle GP Portogallo MotoGP oggi | Martin il migliore | sprazzi di Bastianini | fine settimana anonimo per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) LEDEL GP DI2024 Domenica 24 marzo JORGE10: una gara perfetta. Di solito lo spagnolo è eccezionale nella Sprint Race,invece nella gara lunga non dà scampo agli avversari. Parte bene, tiene la testa e gestisce il ritmo fino alla. Quando cambia passo a 10 tornate dalla conclusione, scava il gap giusto per andare a vincere senza patemi. ENEA8.5: un secondo posto che vale oro. Laddove aveva vissuto il suo primo infortunio di un travagliatissimo 2023, il pilota romagnolo disputa una gara di spessore. Sempre nei primi posti, prova a cambiare marcia nel finale, ma i rivali rispondono. PEDRO ACOSTA 9: primo podio in carriera per un pilota classe 2004 che, siamo sicuri, scriverà pagine importanti della. ...