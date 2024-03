Pagelle GP Australia F1 | Sainz impeccabile | Leclerc sapiente | Perez e Red Bull inabissati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Calato il sipario sul GP d’, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne sono arrivati i verdetti di una gara emozionante che ha dato non pochi spunti in vista di quel che sarà. Una corsa molto complicata anche per il livello di degrado nel corso della stessa, dove le strategie sono state fondamentali.GPF1 2024 CARLOS(FERRARI) 10 – Stoico lo spagnolo in questa sede. Vincere la gara, dopo quanto accaduto due settimane fa, è qualcosa che non si può immaginare. L’avevo detto Carlos: “Se faccio tutto perfetto, posso vincere”. E’ stato così, come con il sorpasso ai danni di Max Verstappen e con una sequenza di giri veloci a fiaccare la resistenza altrui. Strepitoso! CHARLES(FERRARI) 7.5 – Non è stato un week ...