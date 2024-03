Pagelle F1 GP Australia 2024 | apoteosi Ferrari a Melbourne | Sainz perfetto Incubo Mercedes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ledel Gran Premio d’, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito dell’Albert Park, a fare festa è la, che confeziona una splendida doppietta. Terza vittoria in carriera per Carlos, che precede il compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo Norris (con la McLaren seconda forza del weekend), mentre faticano Red Bull e soprattutto. Di seguito i voti. CARLOS, voto 10: “Smooth operation” dello spagnolo, che conclude nel migliore dei modi un weekend in cui era stato protagonista fin dall’inizio. Il sorpasso ai danni di Verstappen dopo pochi giri è solo il preludio di una gara perfetta in cui non sbaglia nulla e conquista una meritata vittoria. 58 giri da fuoriclasse e non da una persona che appena 16 giorni ...