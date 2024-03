Outlander 7 | ecco quando usciranno le nuove puntate

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 24 marzo 2024) È stato annunciato da Starz, dopo il finale di metà stagione previsto per agosto 2023, che il secondo blocco di episodi di Oulander 7 dovrebbe arrivare a novembre, come riportato da Deadline. L’uscita delleavrà cadenza settimanale. Prima del debutto della settima stagione, c’era stato l’annuncio che la serie si sarebbe conclusa con l’imminente ottava. Starz è impegnata nel suo primo spin-off prequel,: Blood of My Blood, che riguarderà le storie d’amore dei genitori di Jamie Fraser e Claire Randall. Un’immagine dal set di7, fonte: Sky SeriePer quanto riguarda la trama, in7 vediamo Jamie, Claire e la loro famiglia coinvolti nelle vicissitudini di una nazione emergente, mentre gli eserciti si muovono verso la guerra e le istituzioni britanniche soccombono dinanzi alla ribellione ...