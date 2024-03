Ostia | crolla tetto di un albergo dismesso | evacuata palazzina adiacente | FOTO

(Di domenica 24 marzo 2024) Nelle prime ore di oggi è stato dato l’allarme per il crollo del solaio deldi unsituato sul lungomare die i soccorritori, constatata la pericolosità della situazione, hanno preferito disporre l’evacuazione dellaper evitare che potessero registrarsi conseguenze per l’incolumità dei residenti.ci un– ilcorrieredellacitta.com L’allarme stamattina alle 8 L’allarme nella sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Roma è stato dato stamattina, 24 marzo alle 8 e sul posto sono stati inviati la Squadra VF dicon l’ausilio ...

Manager perde un milione di euro via chat: raggirata la Fremantle, leader mondiale della tv - Risponde al telefono ma con tono molto cordiale saluta dicendo di essere impossibilitato a proseguire la conversazione. Se non fosse la realtà, questa storia potrebbe senz’altro ...ilmessaggero

Roma: Mattarella, 'Save the children rende Ostia bellissima' - Roma. (Adnkronos) - "Grazie per quanto viene fatto nei tanti punti che vi sono in Italia, grazie per quanto avete fatto qui, questo è un quartiere è bellissimo per la vostra presenza, voi siete il ris ...affaritaliani

Roma, enorme albero cade su due auto in via Cristoforo Colombo: il video - Un enorme albero è caduto e ha centrato due auto in via Cristoforo Colombo a Roma e ha abbattuto un semaforo. Una persona è rimasta ferita. Sui social circola il video del momento del crollo del pino ...tg.la7