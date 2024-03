Orrore nella stalla Non morì per overdose Fu soffocato dai parenti nell’esorcismo musulmano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Legato mani e piedi,con un cuscino sulla bocca, morto per insufficienza respiratoria acuta. Non è stata, evidentemente, un’di cocaina come si era sospettato all’inizio e come iavevano spinto a credere. C’era di mezzo il diavolo, si è trattato di un omicidio in famiglia durante un esorcismo con rito islamico per scacciare Shaytan e le sue legioni tenebrose dal corpo posseduto di un uomo di origine marocchina di 43 anni. Qualcosa, dopo altri due precedenti tentativi finiti con una corsa in ospedale, è andato storto. Il maligno non si è mosso, in compenso è arrivata la morte. Salassa, provincia di Torino e anche un po’ Nord Africa quando nelle sere di Ramadan la comunità si ritrova in piazza a consumare la cena dopo il digiuno diurno. La verità assurda è stata ricostruita dai carabinieri coordinati dalla ...