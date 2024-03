Oroscopo Aprile | Vergine

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 24 marzo 2024) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre, un classico: pulizie di primavera. Siete campioni dello sgombero e riordino: aprite i cassetti, igienizzate gli armadi, disinfettate e profumate gli angoli della casa, ma anche dei toni e modi, delle idee e di tutte quelle relazioni che fanno polvere. Il vostro benessere e? prioritario a partire dall’intensita? di un inconscio che sospinge un cambiamento totalmente trasformativo. Con Marte, Saturno e Nettuno opposti sarete piuttosto tranchant, rischiando di ferire o, al contrario, di ricevere brutte sorprese. Non tutti apprezzeranno, ne? comprenderanno la vostra risolutezza e, se ci saranno attaccamenti impossibili o recinti che non riuscite ad abbattere, interverra? il fato d’accordo col vostro se? superiore. Capirete che voltare pagina e? proprio come rifare il letto da cima a fondo: una ventata ...