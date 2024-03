Oroscopo Aprile | Scorpione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembredolce dormire? Grandi manovre piuttosto, con le sollecitazioni planetarie in casa cinque e sei. 15 Sole, Mercurio e Venere combattono al vostro fianco: armati ma lucenti, non luciferini. Chiaritevi le idee e le emozioni. Marte per tutti, Saturno e Nettuno per seconda e terza decade promettono creativita?, progettualita? vincente e non prevaricante, lucidita? e apertura di cammini da tempo desiderati. Giove opposto chiede ancora pazienza ai nati di novembre nel risolvere questioni annose nei rapporti e, per i nati tra 12 e 15 novembre, c'e? anche Urano che incalza, della serie: se non affrontate certe dinamiche relazionali non passate al livello successivo. I nati tra 23 e 25 ottobre sentono il fiato sul collo di Plutone che rievoca antichi fantasmi. Un passo alla volta.